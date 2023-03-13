Елистратова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Елистратовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Елистратовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Елистратовъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратовъ Иванъ