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Елистратовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Елистратъ Михайловъ

Мать: Марина Савельева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елистратова Федосья Иванова

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