Елистратовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Елистратъ Михайловъ
Мать: Марина Савельева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Елистратова Федосья Иванова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно