Лунева Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1949
Отец: Лунев Степан Фролович
Мать: Красникова Анна Наумовна
Бракосочетание
28.04.1968
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Бордунова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Бордунов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бордунова Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Бордунов Василий Александрович