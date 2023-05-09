Лунева Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1949

Отец: Лунев Степан Фролович

Мать: Красникова Анна Наумовна

Бракосочетание
28.04.1968

Муж: Бордунов Василий Александрович

Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Бордунова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Бордунов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бордунова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Бордунов Василий Александрович