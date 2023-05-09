Бордунова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова Полина
Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
09.01.1999
Дочь: Антипова Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
17.02.2011
Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
12.05.2013
Сын: Антипов Василий Викторович
Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич