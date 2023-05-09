Бордунова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордунова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1976

Отец: Бордунов Василий Александрович

Мать: Лунева Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова Полина

Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
09.01.1999

Дочь: Антипова Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
17.02.2011

Сын: Антипов Иван Викторович

Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
12.05.2013

Сын: Антипов Василий Викторович

Отец ребёнка: Антипов Виктор Валерьевич

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