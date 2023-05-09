Бордунов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941
Отец: Бордунов Александр Николаевич
Мать: Марфа Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бордунова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Лунева Любовь Степановна
Бракосочетание
28.04.1968
Жена: Лунева Любовь Степановна
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Бордунова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Лунева Любовь Степановна