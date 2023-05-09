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Бордунов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941

Отец: Бордунов Александр Николаевич

Мать: Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бордунова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Лунева Любовь Степановна

Бракосочетание
28.04.1968

Жена: Лунева Любовь Степановна

Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Бордунова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Лунева Любовь Степановна

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