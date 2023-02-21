Романцева (Кочергина) Агрипина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева (Кочергина) Агрипина Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кочергин Елиазар Ильин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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