Шпак Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шпак Михаил

Мать: Шпак Елена Трофимовна

Бракосочетание
07.10.1789 ст.

Жена: Шпак Устина Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.

Сын: Шпак Илья Иванович

Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шпак Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1801 ст.

Сын: Шпак Иван Иванович

Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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