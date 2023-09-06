Шпак Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шпак Михаил
Мать: Шпак Елена Трофимовна
Бракосочетание
07.10.1789 ст.
Жена: Шпак Устина Емельяновна
Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.
Сын: Шпак Илья Иванович
Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна
Рождение ребёнка
27.03.1801 ст.
Сын: Шпак Иван Иванович
Мать ребёнка: Шпак Устина Емельяновна
Смерть
Неизвестно