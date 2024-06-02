Шпак (Дедиченко) Устина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
07.10.1789 ст.
Муж: Шпак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.
Сын: Шпак Илья Иванович
Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1801 ст.
Сын: Шпак Иван Иванович
Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно