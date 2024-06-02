Шпак (Дедиченко) Устина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак (Дедиченко) Устина Емельяновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Дедиченко Емельян Моисеевич

Мать: Дедиченко Евфросинья Парфёновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
07.10.1789 ст.

Муж: Шпак Иван Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.

Сын: Шпак Илья Иванович

Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шпак Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1801 ст.

Сын: Шпак Иван Иванович

Отец ребёнка: Шпак Иван Михайлович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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