Шпак Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Елена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

16.03.1801 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сисенко (Шпак) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Шпак Михаил

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шпак Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шпак Михаил

Смерть
16.03.1801 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
16.03.1801 ст.
Криски, Чернігівська область

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