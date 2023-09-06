Шпак Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти16.03.1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сисенко (Шпак) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Шпак Михаил
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шпак Иван Михайлович
Отец ребёнка: Шпак Михаил
Смерть
16.03.1801 ст.
Похороны
16.03.1801 ст.