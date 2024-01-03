Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Иванова

Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

27.06.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1816

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Давид Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
02.06.1834

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Павлов

Смерть
27.06.1834
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close