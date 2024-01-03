Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти27.06.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1816
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
дер. Рассоха Боровецкой вол., Вологодского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Давид Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Рождение ребёнка
02.06.1834
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Павлов
Смерть
27.06.1834
Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Россоха