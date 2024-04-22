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Григорий Павлов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Павел Дмитриевич

Мать: Катерина Федотова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1816

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Давид Григорьев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.06.1834

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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