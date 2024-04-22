Григорий Павлов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Павел Дмитриевич
Мать: Катерина Федотова
Рождение ребёнка
03.06.1816
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Давид Григорьев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
02.06.1834
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834