Цюпак/Цупак Архип Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цюпак/Цупак Архип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цюпак/цупак Яков Цупак/

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1916

Сын: Цюпак Иван Архипович

Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Цюпак Андрей Архипович

Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
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