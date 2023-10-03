Цюпак/Цупак Архип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цюпак/цупак Яков Цупак/
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1916
Сын: Цюпак Иван Архипович
Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Цюпак/цупак Фёкла Порфирьевна
Смерть
Неизвестно