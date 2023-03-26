Нефёдов Валерий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдов Валерий Леонидович

Нефёдов Валерий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Нефёдов Леонид

Мать: Нефёдова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Нефёдова Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Валерьевна

Мать ребёнка: Нефёдова Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Валерьевна

Мать ребёнка: Нефёдова Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Тамара

Смерть
Неизвестно