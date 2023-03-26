Нефёдов Валерий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Нефёдов Леонид
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Нефёдова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Валерьевна
Мать ребёнка: Нефёдова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Валерьевна
Мать ребёнка: Нефёдова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефёдова Тамара
Смерть
Неизвестно