Нефёдова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Валерьевна
Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно