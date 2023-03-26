Нефёдова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Валерьевна

Отец ребёнка: Нефёдов Валерий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Валерий Леонидович

Смерть
Неизвестно
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