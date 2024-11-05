Бодягина (Алехина) Ксения Марковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодягина (Алехина) Ксения Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алехин Марк Максимович

Мать: Алехина Минодора

Бракосочетание
06.11.1838 ст.

Муж: Бодягин Артемий Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1841 ст.

Дочь: Бодягина Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1843 ст.

Сын: Бодягин Наум Артемьевич

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1846 ст.

Дочь: Енина (Бодягина) Параскева (Пелагея) Артемьевна

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1848 ст.

Сын: Бодягин Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.

Дочь: Сурнина (Бодягина) Марья Артемьевна

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1853 ст.

Дочь: Бодягина Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1854 ст.

Дочь: Бодягина Федосья Артемьевна

Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.01.1856 ст.

Муж: Теряев Филипп Григорьевич

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.

Сын: Теряев Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Теряев Филипп Григорьевич

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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