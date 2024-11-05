Бодягина (Алехина) Ксения Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алехин Марк Максимович
Мать: Алехина Минодора
Бракосочетание
06.11.1838 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1841 ст.
Дочь: Бодягина Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1843 ст.
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1846 ст.
Дочь: Енина (Бодягина) Параскева (Пелагея) Артемьевна
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1848 ст.
Сын: Бодягин Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.
Дочь: Сурнина (Бодягина) Марья Артемьевна
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1853 ст.
Дочь: Бодягина Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1854 ст.
Дочь: Бодягина Федосья Артемьевна
Отец ребёнка: Бодягин Артемий Иванович
Бракосочетание
15.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.
Сын: Теряев Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Теряев Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно