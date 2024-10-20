Сурнина (Бодягина) Марья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1851 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1870
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.
Дочь: Горбунова (Сурнина) Ефросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1875 ст.
Дочь: Туркова (Сурнина) Фекла Афанасьевна
Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.
Сын: Сурнин Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.
Дочь: Комарова (Сурнина) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно