Сурнина (Бодягина) Марья Артемьевна 01.04.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСурнина (Бодягина) Марья Артемьевна

Сурнина (Бодягина) Марья Артемьевна

Место рождения

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.04.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1851 ст.

Отец: Бодягин Артемий Иванович

Мать: Бодягина (Алехина) Ксения Марковна

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Афанасий Иванович

Бракосочетание
11.10.1870

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.

Дочь: Горбунова (Сурнина) Ефросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1875 ст.

Дочь: Туркова (Сурнина) Фекла Афанасьевна

Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.

Сын: Сурнин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.

Сын: Сурнин Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1889 ст.

Дочь: Комарова (Сурнина) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сурнин Афанасий Иванович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.