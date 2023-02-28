Малашенкова Федора Гордеева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гордий (Гордей) Иванов
Мать: Параскева Романова
Сын: Малашенков Антоний (Анатолий) Сергеев
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Сын: Малашенков Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Сын: Малашенков Никита Сергеев
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Клавдия Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Сын: Малашенков Александр Сергеев
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Сын: Малашенков Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Вера Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев