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Малашенкова Федора Гордеева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гордий (Гордей) Иванов

Мать: Параскева Романова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Малашенков Сергей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Малашенков Антоний (Анатолий) Сергеев

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Малашенков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1896

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Малашенков Никита Сергеев

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1899

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Малашенков Пимен Сергеев

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1903

Дочь: Клавдия Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Малашенков Александр Сергеев

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1907

Сын: Малашенков Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Вера Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1913

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Малашенков Сергей Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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