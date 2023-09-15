Овчинникова (Гуськова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1967
Бракосочетание
?.05.1993
Рождение ребёнка
04.12.1993
Дочь: Годунова Анна Станиславовна
Отец ребёнка: Овчинников Станислав Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.07.2006
Дочь: Овчинникова Алиса Станиславовна
Отец ребёнка: Овчинников Станислав Евгеньевич
Развод
14.09.2014
Развод
30.09.2014
Муж: не указан