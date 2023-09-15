Овчинникова (Гуськова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Гуськова) Ольга Владимировна

Овчинникова (Гуськова) Ольга Владимировна

avatar

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

25.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1967

Отец: Гуськов Владимир Петрович

Мать: Гуськова Людмила Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
?.05.1993

Муж: Овчинников Станислав Евгеньевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1993

Дочь: Годунова Анна Станиславовна

Отец ребёнка: Овчинников Станислав Евгеньевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.2006

Дочь: Овчинникова Алиса Станиславовна

Отец ребёнка: Овчинников Станислав Евгеньевич

Самара, Самара, Самарская область
Развод
14.09.2014

Муж: Овчинников Станислав Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
30.09.2014

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close