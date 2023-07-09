Чипышева (Мальгина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипышева (Мальгина) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1895

Дата смерти

29.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895

Отец: Мальгин Степан Васильевич

Мать: Мальгина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Бойцова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: Чипышева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чипышева Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.07.1921

Дочь: Чипышева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1923

Дочь: Речкалова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1926

Дочь: Звеняцкая Мироита Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чипышева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
29.01.1961
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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