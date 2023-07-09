Чипышева (Мальгина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1895
Дата смерти29.01.1961
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1895
Отец: Мальгин Степан Васильевич
Мать: Мальгина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Бойцова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Чипышева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чипышева Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
15.07.1921
Дочь: Чипышева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
01.09.1923
Дочь: Речкалова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
08.12.1926
Дочь: Звеняцкая Мироита Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чипышева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чипышев Михаил Лукьянович
Смерть
29.01.1961