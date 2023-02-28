Хилажев Самигулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилажев Самигулла Хабибуллович

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Место рождения

Верхние Киги

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Хилажетдинов Хабибулла

Мать: Хилажева Закия Гибадулловна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Миннигуль

Бракосочетание
1950

Жена: Хилажева Миннигуль

Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Миннигуль

Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Миннигуль

Рождение ребёнка
24.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Миннигуль

Рождение ребёнка
16.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Миннигуль

Смерть
12.04.1988
Причина смерти: анафилактический шок
Похороны
Неизвестно
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