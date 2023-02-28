Хилажев Самигулла Хабибуллович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти12.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Хилажетдинов Хабибулла
Рождение ребёнка
01.01.1950
Бракосочетание
1950
Жена: Хилажева Миннигуль
Рождение ребёнка
11.06.1953
Рождение ребёнка
01.01.1957
Рождение ребёнка
24.08.1960
Рождение ребёнка
16.01.1969
Смерть
12.04.1988
Причина смерти: анафилактический шок
Похороны
Неизвестно