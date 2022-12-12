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Хилажетдинов Хабибулла

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Место рождения

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.04.1902

Дата смерти

Около ?.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1902

Отец: Тажетдинов Хилажетдин

Мать: ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хилажев Самигулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Хилажев Мансур

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мурсалимова Рамиля

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Хилажетдинов Айрат

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около ?.09.1943
под Ленинградом
Причина смерти: На войне
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