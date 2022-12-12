Хилажетдинов Хабибулла
Место рождения
Дата рождения29.04.1902
Дата смертиОколо ?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1902
Отец: Тажетдинов Хилажетдин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хилажев Самигулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Хилажев Мансур
Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мурсалимова Рамиля
Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Хилажетдинов Айрат
Мать ребёнка: Хилажева Закия Гибадулловна
Рождение ребёнка
25.12.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
02.02.1942
Смерть
Около ?.09.1943
под Ленинградом
Причина смерти: На войне