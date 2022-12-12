Хилажева Закия Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тажетдинов Гибадулла
Мать: Гибадуллина ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хилажев Самигулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла
Рождение ребёнка
1929
Сын: Хилажев Мансур
Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мурсалимова Рамиля
Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Хилажетдинов Айрат
Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла
Рождение ребёнка
25.12.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
02.02.1942
Смерть
1982