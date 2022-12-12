Хилажева Закия Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилажева Закия Гибадулловна

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Место рождения

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тажетдинов Гибадулла

Мать: Гибадуллина ?

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хилажев Самигулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Хилажев Мансур

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мурсалимова Рамиля

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Хилажетдинов Айрат

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хилажетдинов Хабибулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1982
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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