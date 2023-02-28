Головня (Строй) Мариамна (Мария) Лукинична
Место рождения
Дата рождения10.08.1865 ст.
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1865 ст.
Отец: Строй Лука Григорьевич
Мать: Строй Наталья Иулиановна
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.
Дочь: Бойко Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.
Сын: Головня Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович
Смерть
После 1922
Казахстан, с. Макинка