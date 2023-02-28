Головня (Строй) Мариамна (Мария) Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головня (Строй) Мариамна (Мария) Лукинична

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Место рождения

Рожевка

Дата рождения

10.08.1865 ст.

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1865 ст.

Отец: Строй Лука Григорьевич

Мать: Строй Наталья Иулиановна

Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Муж: Головня Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.

Дочь: Бойко Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.

Сын: Головня Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Головня Тимофей Трофимович

Смерть
После 1922
Казахстан, с. Макинка
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