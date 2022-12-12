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Головня Тимофей Трофимович

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Место рождения

Пуховка, Київська область

Дата рождения

22.01.1865 ст.

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865 ст.

Отец: Головня Трофим Кондратьевич

Мать: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Жена: Головня Мариамна Лукинична

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.

Дочь: Бойко Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.

Сын: Головня Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Смерть
После 1922
Казахстан, с. Макинка
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