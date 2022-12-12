Головня Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рождения22.01.1865 ст.
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865 ст.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.
Дочь: Бойко Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична
Рождение ребёнка
19.12.1901 ст.
Сын: Головня Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Головня Мариамна Лукинична
Смерть
После 1922
Казахстан, с. Макинка