Половинкина Мавра Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиОколо 1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Половинкин Захар Степанович
Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Дочь: Половинкина Фёкла Степановна
Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Половинкина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Половинкина Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Половинкин Семён Степанович
Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович
Смерть
Около 1767 ст.