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Половинкина Мавра Гавриловна

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Около 1767 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Половинкин Захар Степанович

Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Дочь: Половинкина Фёкла Степановна

Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Половинкина Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Половинкина Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Половинкин Семён Степанович

Отец ребёнка: Половинкин Степан Иванович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1767 ст.
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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