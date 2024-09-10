Половинкин Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкин Захар Степанович

Половинкин Захар Степанович

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: Половинкин Степан Иванович

Мать: Половинкина Мавра Гавриловна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Авдотья Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Половинкин Мирон Захарович

Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Половинкина Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Половинкин Гавриил Захарович

Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Половинкина Марья Захаровна

Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.