Половинкин Захар Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Половинкин Мирон Захарович
Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Половинкина Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Половинкин Гавриил Захарович
Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Половинкина Марья Захаровна
Мать ребёнка: Половинкина Авдотья Захаровна
Смерть
Неизвестно