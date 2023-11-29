Дурновцов Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дурновцов Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1825
Дочь: Деревнин Мавра Стефановна
Мать ребёнка: Дурновцова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1834
Сын: Дурновцов Елисей Стефанович
Мать ребёнка: Дурновцова Ефимия Васильевна
Место жительства
Неизвестно