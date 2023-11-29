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Дурновцов Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурновцов Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1825

Дочь: Деревнин Мавра Стефановна

Мать ребёнка: Дурновцова Ефимия Васильевна

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.06.1834

Сын: Дурновцов Елисей Стефанович

Мать ребёнка: Дурновцова Ефимия Васильевна

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
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