Дурновцова Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурновцова Ефимия Васильевна

Дурновцова Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1825

Дочь: Деревнин (Дурновцова) Мавра Стефановна

Отец ребёнка: Дурновцов Стефан Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.06.1834

Сын: Дурновцов Елисей Стефанович

Отец ребёнка: Дурновцов Стефан Васильевич

Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.