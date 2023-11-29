Дурновцова Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1825
Дочь: Деревнин (Дурновцова) Мавра Стефановна
Отец ребёнка: Дурновцов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1834
Сын: Дурновцов Елисей Стефанович
Отец ребёнка: Дурновцов Стефан Васильевич