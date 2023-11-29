Дурновцов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурновцов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

03.01.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурновцев Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурновцов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1847
Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край

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