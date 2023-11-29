Дурновцов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти03.01.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурновцев Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурновцов Стефан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1847
Бугры, Частинский муниципальный район, Пермский край