Старых (Чернявская) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старых (Чернявская) Наталья Николаевна

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Место рождения

Украина, Ивано-Франковская обл.

Дата рождения

23.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951

Отец: Чернявский Николай Трифонович

Мать: Чернявская Агафья Андреевна

Украина, Ивано-Франковская обл.
Бракосочетание
Между 1967 и 1972

Муж: Старых Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1972

Дочь: Львова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Старых Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1986

Сын: Старых Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Старых Анатолий Александрович

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