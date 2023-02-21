Старых (Чернявская) Наталья Николаевна
Место рожденияУкраина, Ивано-Франковская обл.
Дата рождения23.06.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951
Украина, Ивано-Франковская обл.
Бракосочетание
Между 1967 и 1972
Рождение ребёнка
20.09.1972
Дочь: Львова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Старых Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1986
Сын: Старых Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Старых Анатолий Александрович