Чернявская (Кулакова) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявская (Кулакова) Агафья Андреевна

Чернявская (Кулакова) Агафья Андреевна

avatar

Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

18.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
С 1910
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
10.02.1931

Муж: Чернявский Николай Трифонович

Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Чернявский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович

Рождение ребёнка
17.08.1940

Сын: Чернявский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович

с. Раздольное, Николаевский р-н, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
23.06.1951

Дочь: Старых Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович

Украина, Ивано-Франковская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close