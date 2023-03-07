Чернявская (Кулакова) Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Бракосочетание
10.02.1931
Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Чернявский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович
Рождение ребёнка
17.08.1940
Сын: Чернявский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович
с. Раздольное, Николаевский р-н, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
23.06.1951
Дочь: Старых Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Чернявский Николай Трифонович
Украина, Ивано-Франковская обл.