Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Чернявский Виктор Николаевич
Чернявский Виктор Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1935
Пол
Мужской
Отец
Чернявский Николай Трифонович
1913 г.р.
Мать
Чернявская (Кулакова) Агафья Андреевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935
Отец:
Чернявский Николай Трифонович
Мать:
Чернявская Агафья Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия