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Старых Анатолий Александрович

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Место рождения

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

27.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1947
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1967 и 1972

Жена: Старых Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
20.09.1972

Дочь: Львова Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Старых Наталья Николаевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1986

Сын: Старых Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Старых Наталья Николаевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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