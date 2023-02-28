Старых Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения27.05.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1967 и 1972
Рождение ребёнка
20.09.1972
Дочь: Львова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Старых Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1986
Сын: Старых Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Старых Наталья Николаевна