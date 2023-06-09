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Валявинъ Павелъ

Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Валявинъ Левъ

Мать: Валявина Устинья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ксенья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана