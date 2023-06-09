Валявинъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Валявинъ Левъ
Мать: Валявина Устинья
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ксенья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана