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(Валявина) Евдокия
(Валявина) Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Валявинъ Павелъ
1891 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Валявинъ Павелъ
Мать: не указана
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