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(Валявина) Ксенья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Валявинъ Павелъ

Мать: не указана

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