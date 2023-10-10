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Гапеев Николай Васильевич

Место рождения

Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гапеев Василий

Мать: не указана

Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.08.1933

Дочь: Севодина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гапеева Анисья Романовна

Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапеев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Гапеева Анисья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.12.1941
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