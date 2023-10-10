Гапеев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гапеев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1933
Дочь: Севодина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гапеева Анисья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапеев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Гапеева Анисья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.12.1941