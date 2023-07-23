Гапеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гапеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гапеев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно