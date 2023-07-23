Гапеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гапеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гапеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гапеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гапеев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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