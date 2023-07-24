Гапеева Анисья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеева Анисья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1933

Дочь: Севодина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гапеев Николай Васильевич

Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапеев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Гапеев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно