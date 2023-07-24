Гапеева Анисья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1933
Дочь: Севодина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гапеев Николай Васильевич
Богдановка, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапеев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Гапеев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно