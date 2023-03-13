Терентьевъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьевъ Григорій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Неизвестно

Отец: Антоновъ Василій

Мать: Антонова Анна Иванова