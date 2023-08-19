Антоновъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоновъ Василій

Антоновъ Василій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Антоновъ Терентей

Мать: Антонова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Попова Ирина

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гусева Агафія

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1869

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьевъ Григорій

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутукова Акулина

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоновъ Николай

Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close