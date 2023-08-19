Антоновъ Василій
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Антоновъ Терентей
Мать: Антонова Федосья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Попова Ирина
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гусева Агафія
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1869
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьевъ Григорій
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутукова Акулина
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоновъ Николай
Мать ребёнка: Антонова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Иванова