Антонова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Попова Ирина
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гусева Агафія
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
23.10.1869
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьевъ Григорій
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутукова Акулина
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоновъ Николай
Отец ребёнка: Антоновъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Василій