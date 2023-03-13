Антонова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Попова Ирина

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гусева Агафія

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1869

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьевъ Григорій

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутукова Акулина

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоновъ Николай

Отец ребёнка: Антоновъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Василій

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