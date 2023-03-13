Мокшанцевъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанцевъ Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Мокшанцевъ Петръ

Мать: Мокшанцева Марья Захаров

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Бабина Татьяна

Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мокшанцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Плетнева Федосья

Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Варвара Васильева