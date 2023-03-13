Мокшанцевъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Мокшанцевъ Петръ
Мать: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Бабина Татьяна
Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Мокшанцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Плетнева Федосья
Мать ребёнка: Мокшанцева Варвара Васильева
Бракосочетание
Неизвестно