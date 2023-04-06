Мокшанцевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Мокшанцевъ Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Кулебякина Агафья
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1730
Сын: Мокшанцевъ Филиппъ
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1733
Сын: Мокшанцевъ Данила
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мокшанцевъ Илья
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Никитиина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокшанцева Марья Захаров