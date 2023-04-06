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Мокшанцевъ Петръ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Мокшанцевъ Семенъ

Мать: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Кулебякина Агафья

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Мокшанцевъ Филиппъ

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Рождение ребёнка
1733

Сын: Мокшанцевъ Данила

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Рождение ребёнка
1737

Сын: Мокшанцевъ Илья

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Мокшанцева Марья Захаров

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Никитиина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Марья Захаров

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