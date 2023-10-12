Касаткина Агриппина Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина Агриппина Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Касаткин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Касаткин Алексей Спиридонович

Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.

Сын: Касаткин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Касаткин Алексей Спиридонович

Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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