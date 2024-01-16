Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Поникаровская Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Поникаровский Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Поникаровская Феодосья Георгиевна
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поникаровский Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поникаровский Герасим Георгиевич
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Поникаровский Петр Георгиевич
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Поникаровская Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Поникаровский Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович
Смерть
1815