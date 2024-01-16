Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Поникаровская Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Поникаровский Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Поникаровская Феодосья Георгиевна

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поникаровский Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поникаровский Герасим Георгиевич

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Поникаровский Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Поникаровская Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Поникаровский Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Поникаровский Георгий Каллиникович

Смерть
1815
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