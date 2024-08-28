Поникаровский Георгий (Егор) Каллиникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровский Георгий (Егор) Каллиникович

Место рождения

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

03.04.1829

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Поникаровский Каллиник Козьмин

Мать: Поникаровская Ирина Стефановна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1774

Дочь: Плотникова (Поникаровская) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.05.1776

Сын: Поникаровский Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.05.1779

Дочь: Поникаровская Феодосья Георгиевна

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.11.1781

Сын: Поникаровский Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1785

Сын: Поникаровский Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6T85-XM7L
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Поникаровская Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Поникаровский Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Работа или профессия
С 1789 по 03.04.1829
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Трехсвятительская церковь с.Новоуковское( Новозаимское) диакон
Рождение ребёнка
04.03.1791

Сын: Поникаровский Герасим Георгиевич

Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна

Смерть
03.04.1829

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