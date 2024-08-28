Поникаровский Георгий (Егор) Каллиникович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти03.04.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Плотникова (Поникаровская) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Сын: Поникаровский Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Дочь: Поникаровская Феодосья Георгиевна
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Сын: Поникаровский Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Сын: Поникаровский Петр Георгиевич
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Дочь: Поникаровская Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Сын: Поникаровский Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна
Сын: Поникаровский Герасим Георгиевич
Мать ребёнка: Поникаровская (Плашникова) Евдокия Ивановна