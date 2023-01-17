село Новая Заимка, село Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область (на 2019) — Familio

Новая Заимка

Заводоуковский, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3267Ново-Заимское (Ново-Уковское), с. каз.при рч. Уке.50участк. кварт.334781845Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая и телеграфная станции. Базары по воскресеньям. Торжок 27 — 30 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Новозаимская волость
Новозаимское с., при рч. Уке, на почт. тр.3103015461

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Заводоуковский район
190990Новая Заимкасело56°29'66°57'O-42-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Заводоуковский
71703000201с Новая Заимкасело
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