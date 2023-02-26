Агапова Ксения Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Ксения Фирсова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.02.1832

Дочь: Лобина Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Агапов Филипп Константинов

Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1841

Дочь: Чувилина Стефанида Константинова

Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1844

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1846

Сын: Агапов Самуил Константинов

Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов Константин Семёнов

Смерть
Неизвестно
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