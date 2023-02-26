Агапова Ксения Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1832
Дочь: Лобина Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1837
Сын: Агапов Филипп Константинов
Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1841
Дочь: Чувилина Стефанида Константинова
Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1844
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1846
Сын: Агапов Самуил Константинов
Отец ребёнка: Агапов Константин Семёнов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно