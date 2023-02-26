Лобина (Агапова) Евдокия Константинова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения11.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1832
Отец: Агапов Константин Семёнов
Мать: Агапова Ксения Фирсова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.11.1848
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно