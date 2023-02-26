Лобина (Агапова) Евдокия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобина (Агапова) Евдокия Константинова

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

11.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1832

Отец: Агапов Константин Семёнов

Мать: Агапова Ксения Фирсова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.11.1848

Муж: Лобин Аксён (Авксентий) Григориев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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